Inchiesta ‘Doppia Curva’ | dopo Beretta anche Ferdico collabora con i magistrati Ecco i nuovi dettagli
Inchiesta ‘Doppia Curva’: Ferdico, ex esponente della Curva Nord dell’Inter, coinvolto nella pianificazione di una rapina a mano armata. Novità importanti nell’inchiesta ‘Doppia Curva’, che ha portato all’arresto di diversi membri della Curva Nord dell’ Inter. Secondo quanto riportato dall’ ANSA, Marco Ferdico, già condannato a 8 anni di carcere, ha deciso di collaborare con i magistrati, seguendo l’esempio di un altro ex leader della tifoseria nerazzurra, Andrea Beretta. IL RUOLO DI FERDICO NELLA RAPINA Le dichiarazioni rese da Ferdico hanno rivelato un ruolo diretto nella pianificazione di una rapina a mano armata da circa 120mila euro avvenuta nel 2022 nella provincia di Cremona. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inchiesta doppia curva, depositate le relazioni su Inter e Milan: le società bonificate dai legami con gli ultras
Inter e Milan dicono no agli ultrà violenti: vietato l’accesso allo stadio dopo l’inchiesta “Doppia curva”
Inchiesta Doppia Curva, Ferdico collabora con la giustizia: "Qui per chiudere i capitoli aperti" - Marco Ferdico, ex capo ultras della Curva Nord dell'Inter, secondo quanto riportato da Il Giorno, ha deciso di collaborare con i pm dopo essere finito. Come scrive tuttomercatoweb.com
