Inchiesta Curva Nord anche Marco Ferdico collabora con la giustizia | Voglio chiudere i capitoli che mi riguardano

Milano, 17 settembre 2025 – Anche Marco Ferdico , uno degli ex capi della Curva Nord interista, finito in carcere nel maxi blitz della Dda di Milano di un anno fa e già condannato a 8 anni, starebbe collaborando coi pm, dopo la scelta già intrapresa da un altro ex leader del direttivo ultrà nerazzurro, Andrea Beretta. Andrea Beretta sfoglia con i pm l’album di famiglia della Nord. “Nino Ciccarelli? L’ultrà per eccellenza” Emerge da un verbale reso dal 40enne che in questo caso ha portato, in particolare, a riaprire la vicenda di una rapina a mano armata per un bottino da circa 120mila euro, avvenuta nel 2022 in provincia di Cremona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

