Incendio nella notte a Velia di Ascea Marina

Zon.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore di oggi, mercoledì 17 settembre, intorno alle 3:30, un appartamento situato al secondo piano del complesso residenziale Parco Venere è stato interessato da un incendio. Il rogo, sviluppatosi improvvisamente, ha costretto i proprietari – una coppia che si trovava in casa – a dare subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le unità di Vallo della Lucania e Policastro, affiancate da un’autoscala e da un’autobotte partite da Eboli e Salerno. I residenti sono stati messi in salvo senza conseguenze, ma l’abitazione è andata completamente distrutta. L’edificio, composto da tre livelli, non ospita altre famiglie ed è stato messo in sicurezza dalle squadre di soccorso. 🔗 Leggi su Zon.it

