Incendio distrugge due auto Acquisite le immagini video
Incendio nella notte a Torre Angela, nel quadrante est della Capitale. Le fiamme hanno distrutto due auto parcheggiate vicino un supermercato. Il rogo è stato poi domato dai pompieri.Incendio auto a Torre AngelaLa chiamata al 112 è arrivata nella notte fra martedì e mercoledì in via Endimione. A. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: incendio - distrugge
Incendio distrugge un box ad Agnadello. Grave un 25enne che ha cercato di tirare fuori delle bombole di gas
Dozza, incendio nei campi distrugge un trattore: paura all'alba
Spaventoso incendio distrugge 9 auto nei pressi di un parco acquatico
Incendio distrugge due auto. Acquisite le immagini video https://ift.tt/UehdZoc - X Vai su X
#intanto Roma, Ostia: un incendio distrugge un famoso stabilimento romano - facebook.com Vai su Facebook
Incendio distrugge due auto. Acquisite le immagini video; Bitritto, incendio nel garage distrugge tre auto: l'intero edificio è inagibile. C'è anche un asilo; Incendio distrugge due auto in una villa di campagna: indagano i carabinieri.
Fiamme in un garage nel Padovano: due auto divorate dal fuoco - Intervento dei Vigili del Fuoco di Este e accertamenti sulle cause. Come scrive nordest24.it
Due auto a fuoco nella notte a Trento - Due auto in fiamme nella notte fra il 13 e il 14 settembre in piazza General Cantore, a Trento. Segnala rainews.it