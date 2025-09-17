Incendio di Teano Italia Nostra ' richiama' la Regione a localizzare in maniera adeguata gli impianti rifiuti
La sezione di Caserta di Italia Nostra interviene sull'incendio dello scorso 16 agosto che ha distrutto il deposito della Campania Energia nel territorio comunale di Teano: “Il gravissimo incendio sviluppatosi in località Palmieri, presso l’azienda Campania Energia, oggetto di sequestro. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Teano, dopo l’incendio alla Campania Energia l’Asl di Caserta blocca mangimi contaminati - L’Asl ha annunciato che i controlli saranno intensificati sull’intero territorio interessato, fino a garantire condizioni di piena sicurezza ... ilcrivello.it scrive
Teano, mangimi contaminati dopo il rogo: scatta il blocco cautelativo dell’Asl di Caserta - Campioni di mangimi per animali sono stati bloccati dall’Asl Caserta dopo essere risultati contaminati a seguito dell’incendio divampato il 16 agosto presso ... Come scrive pupia.tv