Roghi e inquinamento sul tavolo del Governo. A porre l'accento sulla questione è stato il deputato del Movimento 5 Stelle Agostino Santillo.Quest'ultimo oggi (17 settembre), durante il Question Time in Commissione Ambiente, di cui lo stesso Santillo è vicepresidente, ha posto al Ministro. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Teano, maxi incendio nello stabilimento di Campania Energia: rischio ambientale
Incendio di rifiuti in un’azienda a Teano, la colonna di fumo visibile da chilometri: “Tenete chiuse le finestre”
Incendio a Teano, deposito rifiuti in fiamme e incubo veleni
Incendio di Teano, il caso discusso in Commissione Ambiente.
Incendio in un sito di stoccaggio di rifiuti a Teano. I sindaci: "Non uscite di casa" - Un incendio è divampato in un sito di stoccaggio di rifiuti a Teano, in provincia di Caserta. rainews.it scrive
Incendio a Teano, il capannone di rifiuti brucia ancora dopo una settimana - A una settimana di distanza, è ancora in corso l'incendio divampato in un capannone adibito allo smaltimento di rifiuti di Teano, in provincia di Caserta; dallo scorso 16 agosto, giorno del primo ... Da fanpage.it