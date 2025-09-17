Incendio all’alba marito e moglie intossicati
Risveglio angosciante quello vissuto oggi, mercoledì 17 settembre, poco prima dell’alba a Gardolo: il riferimento è all’incendio che si è sviluppato in una palazzina – le cui cause sono ancora in fase di chiarimento – e che è terminato col bilancio di due persone intossicate e di quattro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: incendio - alba
Incendio auto all'alba: secondo attentato ai danni di un avvocato
Dozza, incendio nei campi distrugge un trattore: paura all'alba
Scontro tremendo in autostrada, poi l’incendio. Tragedia all’alba
NEWS #Sanremo, incendio all’alba in strada San Lorenzo: i #VigilidelFuoco sono intervenuti per domare le fiamme che hanno distrutto un’auto - facebook.com Vai su Facebook
Incendio all'alba in un palazzo di Bitritto: a fuoco box condominiale https://ift.tt/GzdDYMK https://ift.tt/yBaojMC - X Vai su X
Marito e moglie in fuga dal furgone in fiamme - GROSSETO: L'incendio è divampato durante la marcia avvolgendo rapidamente il mezzo camperizzato su cui viaggiava una coppia di turisti tedeschi ... Lo riporta toscanamedianews.it
Asola, una fuga di gas dalla bombola e s’incendia la cucina: marito e moglie di 79 e 84 anni gravemente ustionati - Da quanto è stato appurato dai vigili del fuoco, l’incendio è scaturito da una fuoriuscita di gas che si è generata a seguito della ... Come scrive ilgiorno.it