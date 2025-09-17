Incendio all’alba marito e moglie intossicati

Risveglio angosciante quello vissuto oggi, mercoledì 17 settembre, poco prima dell’alba a Gardolo: il riferimento è all’incendio che si è sviluppato in una palazzina – le cui cause sono ancora in fase di chiarimento – e che è terminato col bilancio di due persone intossicate e di quattro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

