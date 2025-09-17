Incendio alla Baumann | colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza

Bresciatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rogo verso mezzogiorno di oggi – mercoledì 17 settembre – alla Baumann di via Conicchio a Brescia: le fiamme sarebbero divampate da un macchinario, anche se le cause restano ancora al vaglio. L’azienda, situata nei pressi del villaggio Prealpino, è specializzata nella produzione di molle per. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Fiamme in una ditta bresciana: colonna di fumo visibile a km di distanza; Incendio alla Baumann di Mompiano, vigili del fuoco sul posto.

incendio baumann colonna fumoIncendio alla Baumann di Mompiano, vigili del fuoco sul posto - Le fiamme arrivano dall'azienda Baumann, situata a Mompiano, in via Conicchio. Riporta brescia.corriere.it

