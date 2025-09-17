Incendio al porto a fuoco ex deposito di carbone

ANCONA - Un incendio ha interessato nella notte un ex deposito di carbone al porto, alla nuova darsena, vicino alla ex Tubimar. A fuoco rulli di plastica e materiale di risulta. L’allarme è stato dato dalla Capitaneria di porto e dai pescatori che si trovavano in zona. Hanno visto alimentare le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it