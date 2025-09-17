Incendio al porto a fuoco ex deposito di carbone
ANCONA - Un incendio ha interessato nella notte un ex deposito di carbone al porto, alla nuova darsena, vicino alla ex Tubimar. A fuoco rulli di plastica e materiale di risulta. L’allarme è stato dato dalla Capitaneria di porto e dai pescatori che si trovavano in zona. Hanno visto alimentare le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: incendio - porto
Incendio con feriti durante operazioni di saldatura: esercitazione nel porto di Vasto [FOTO]
Un incendio al porto come esercitazione
"Maltrattamenti, danneggiamento a seguito di incendio e porto di armi": 39enne agrigentino arrestato a Cesenatico
Barche ormeggiate nel porto divorate dalle fiamme: le immagini dello spaventoso incendio -> https://www.nordest24.it/incendio-due-barche-fiamme-vigili/ - facebook.com Vai su Facebook
Grosso incendio in un magazzino al porto di #Amburgo #Germania. La vicina autostrada A1 è chiusa, treni bloccati, si sentono esplosioni, detriti metallici nell’aria, pare diversi feriti. Video Matthias Werner. - X Vai su X
Incendio al porto, a fuoco ex deposito di carbone; A fuoco l’ex capannone Costaguta a Voltri: sul posto i vigili del fuoco; Porto Tolle, incendio di sterpaglie all’Ex Lagon: Vigili del Fuoco al lavoro con l’elicottero.
Barche ormeggiate nel porto divorate dalle fiamme: le immagini dello spaventoso incendio - MARINA DI CAVALLINO (VENEZIA) – Ieri pomeriggio un incendio ha interessato due imbarcazioni da circa 15 metri ormeggiate nel porto di Marina di Cavallino, generando una densa colonna di fumo visibile ... Secondo nordest24.it
Incendio nella notte a Porto Maurizio: furgone in fiamme in via Airenti, intervengono i Vigili del Fuoco /Le immagini - L’allarme è scattato poco dopo l’una, quando le fiamme hanno iniziato a svilupparsi dal vano motore del ve ... Riporta imperiapost.it