Inaugurazione ufficiale del parco comunale inclusivo Albero del tesoro
Dopo la tanto attesa apertura, lo scorso giugno, del parco comunale inclusivo ALBERO DEL TESORO di via Siena al Basso Isonzo, è finalmente giunto anche il momento del taglio ufficiale del nastro per quest'area verde di oltre 9 mila metri quadrati pensata e costruita per facilitare il gioco.
Inaugurazione del Parco don Piardi - La riqualificazione del parco don Piardi rappresenta un'occasione speciale per la comunità di Susa di ritrovarsi in un luogo che incarna i valori di solidarietà e condivisione.
Una grande festa a Padova per l'inaugurazione del parco comunale inclusivo "L'Albero del Tesoro" - «Un luogo che non è solo un parco progettato per essere il più accessibile possibile, ma un concreto invito a ripensare gli spazi pubblici come luoghi capaci ...