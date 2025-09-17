Inaugurata a Torino Campus Grapes | al Politecnico la prima vigna urbana hi-tech al mondo

Nel cuore del Politecnico di Torino ha preso vita "Campus Grapes", la prima vigna urbana hi-tech al mondo. Un progetto pionieristico ideato dalla startup torinese Citiculture che ha trasformato una superficie di 1.000 metri quadri in un laboratorio a cielo aperto, con circa 700 viti in vaso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

