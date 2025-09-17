In Un posto al sole le notizie non sono buone per Michele
Damiano non ha superato il concorso interno per la promozione, ed è sicuro sia stato il suo capo ad ostacolarlo. La cosa più dura però è doverlo dire a Manuel che in lui riversava tutte le aspettative di figlio. A questo punto però Damiano è deciso nel lasciare la polizia, ruolo che ormai lo mortifica, e passare a una vigilanza privata. Vinicio invece in lacrime va a salutare il fratello in ospedale. Gennaro lo pone di fronte a un ultimatum: o con me o contro di me. Nel frattempo Alice si scaglia contro Roberto, ma poi Marina le spiega bene la situazione e lei sembra crederci. La polizia però inizia le indagini, e tutti gli indizi e le deposizioni sembrano inchiodare Ferri alla sua colpevolezza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
