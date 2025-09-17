In trecento a Cotignola per la popolazione di Gaza.

L’insostenibile situazione che sta avvenendo a Gaza, con lo sterminio quotidiano di uomini, donne e bambini, chiama le coscienze di tutti a sollevarsi e Cotignola, ’il paese dei giusti’, risponde. Sono state oltre 300 le persone che nella serata di lunedì si sono radunate in piazza della Pace per un momento di riflessione e condivisione su quanto sta avvenendo al popolo palestinese, martoriato da continui bombardamenti e umiliato dalla carestia provocata per la mancanza di beni di prima necessità derivanti dai blocchi ai rifornimenti da parte dell’esercito israeliano. Un’iniziativa organizzata da tante associazioni di Cotignola capitanate da Primula e in collaborazione con Emergency e Medici senza Frontiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

