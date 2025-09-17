"Ci teniamo alla Coppa Italia e faremo di tutto per potere andare avanti". Lorenzo Gigli, diesse del Montefano, pensa al match di oggi alle 20 a Chiesanuova. "Ci attende – aggiunge – un impegno difficile. Loro hanno vinto da noi e dispongono di due risultati su tre, ma faremo di tutto per potere conquistare la vittoria". Il diesse dei viola ripensa alla partita di andata. "In quella occasione – abbiamo disputato una buona prova, ma non abbiamo sfruttato le occasioni. Di fronte avremo una formazione esperta, che può contare su individualità esperte e di valore, dovremo stare attenti a sfruttare le nostre caratteristiche". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - In trasferta. A caccia dell’impresa dopo il ko dell’andata: "Il Montefano punta alla qualificazione»