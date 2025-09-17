In tilt la piattaforma per la Formazione professionale Albergoni | Serve unità

«Quando si affrontano le criticità e si cerca di comprendere come procedere per il futuro non bisogna mai dimenticare il passato da cui si proviene». Ad affermarlo è Gabriele Albergoni, presidente dell’Ente bilaterale nazionale della formazione professionale e del Cenfop Sicilia, che ricorda come. 🔗 Leggi su Palermotoday.it