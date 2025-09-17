Più di 1.200 persone hanno varcato le porte del Museo San Domenico tra il 10 agosto e il 10 settembre per ammirare il gesso di Antonio Canova dedicato al cavaliere Ottavio Trento (nella foto). L’iniziativa ‘C’è un Canova in più in città’, voluta dall’assessorato alla Cultura e curata dai Musei Civici, ha trasformato per un mese l’opera del grande scultore in un richiamo per cittadini e turisti in Pinacoteca. "Siamo molto soddisfatti – dichiara Vincenzo Bongiorno, vicesindaco con delega alla Cultura – poiché il dato positivo ci incoraggia a proseguire nella strategia messa in campo per una cultura rivolta a tutti, non solo a un pubblico di specialisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In oltre 1.200 a vedere il ‘Canova in più’ al San Domenico