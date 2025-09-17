In migliaia a Pesaro per la volata di Matteo Ricci Sul palco anche Bonaccini e Schlein | Fino alla vittoria
Tanti applausi ed una piazza gremita. E' stato accolto così a Pesaro, Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, assieme alla segretaria nazionale PD, Elly Schlein, al presidente nazionale PD, Stefano Bonaccini, e ai candidati dell’Alleanza del Cambiamento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In migliaia a Pesaro per la volata di Matteo Ricci. Sul palco anche Bonaccini e Schlein: Fino alla vittoria.
Schlein a Pesaro per Ricci davanti a 2000 persone: “Ti vogliamo presidente, andiamo a vincere insieme”. La diretta - La segretaria del Pd nelle Marche insieme all’europarlamentare dem Stefano Bonaccini in un comizio per supportare la candidatura di Ricci a governatore della Regione ... msn.com scrive
Pesaro, crolla il regno rosso di Matteo Ricci - L’inchiesta Affidopoli svela il sistema di potere legato a Matteo Ricci e alle sue quattro Fondazioni. Lo riporta panorama.it