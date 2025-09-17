In Italia c’è anche la buonasanità | il ringraziamento di Isabel all’Ospedale Murri di Fermo

Fermo, 17 settembre 2025 – “In Italia non funziona niente” . “Le liste d’attesa sono troppo lunghe”. “Così passa la voglia di curarsi”. quante volte abbiamo sentito pronunciare queste ed altre “frasi tipo” in merito al funzionamento del sistema sanitario italiano? Forse troppe e l a malasanità è spesso al centro dei riflettori. Ma in questo modo, proseguendo con questa linea di pensiero, rimangono in ombra quelle buone pratiche e l’efficienza di strutture, esperti, medici e infermieri che ogni giorno portano avanti il loro lavoro con dedizione e tutti quei casi di buonasanità di cui troppo poco si parla. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it