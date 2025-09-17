In Germania sono infuriati col Dortmund perché non ha perso tempo sul 4-2 | anche nei tornei rionali sanno farlo
In Germania sono infuriati col Dortmund perché non ha perso tempo sul 4-2, anche nei tornei rionali lo sanno fare (Faz) Ah la vecchia, cara melina. O il calcio lungo, alla viva il parroco. Anche in Germania lo rimpiangono. È il day after di Juventus-Borussia Dortmund 4-4. Alla Faz sono incazzati neri per aver gettato via una vittoria che era in tasca al minuto 93. Il Dortmund stava vincendo 4-2. Ma ha perso due palloni da stupidi, da presuntuosi, e hanno finito col pareggiare. Scrive la Faz: Un’immagine vaga degli abissi che si annidano nel carattere di questa squadra del Dortmund è visibile da anni in varie forme, soprattutto quando i giocatori si comportano con arroganza, negligenza o disattenzione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: germania - sono
Ci sono mostre imperdibili. Typologien/Tipologie è una di queste. Un’estesa indagine con oltre 600 opere fotografiche di 25 artiste e artisti, essenziali per ricostruire più di un secolo di fotografia in Germania. Alla Fondazione Prada fino al 14 luglio
Meglio di Germania, Francia e Spagna: le medie imprese italiane sono le più produttive. Gufi in psicoanalisi
Elliott, Hutchinson e Rowe: chi sono i tre Leoni che hanno deciso la finale Inghilterra Germania dell’Europeo Under 21
SORTEGGIO DI COPPA DAVIS In base al ranking per nazioni aggiornato (oggi, con un po' di ritardo), le teste di serie saranno: 1) Italia 2) Germania 3) Francia 4) Argentina/Repubblica Ceca La curiosità è che Argentina e Repubblica sono entrambe ottave a - X Vai su X
Report. . In Germania vola l'ultradestra Domenica 14 settembre ci sono state le elezioni comunali nel land tedesco del Nordreno-Vestfalia, la regione più popolosa della Germania. La CDU del cancelliere Friedrich Merz resta il primo partito con il 34% dei co - facebook.com Vai su Facebook
PSG, tifosi infuriati con Neymar: il giocatore vola in Germania per una sfilata di moda; In Germania sono infuriati col Dortmund perché non ha perso tempo sul 4-2: “anche nei tornei rionali sanno farlo”.
In Germania sono infuriati col Dortmund perché non ha perso tempo sul 4-2: “anche nei tornei rionali sanno farlo” - La Faz rimpiange la perdita di tempo vicino al corner o il rinvio alla viva il parroco. Da ilnapolista.it
Coppa di Germania, i risultati: Dortmund avanti con Guirassy, brivido Herta. Magonza ok - E anche oggi arrivano i risultati delle partite previste per il primo turno di Coppa di Germania (DFB Pokal). tuttomercatoweb.com scrive