In Germania sono infuriati col Dortmund perché non ha perso tempo sul 4-2, anche nei tornei rionali lo sanno fare (Faz) Ah la vecchia, cara melina. O il calcio lungo, alla viva il parroco. Anche in Germania lo rimpiangono. È il day after di Juventus-Borussia Dortmund 4-4. Alla Faz sono incazzati neri per aver gettato via una vittoria che era in tasca al minuto 93. Il Dortmund stava vincendo 4-2. Ma ha perso due palloni da stupidi, da presuntuosi, e hanno finito col pareggiare. Scrive la Faz: Un’immagine vaga degli abissi che si annidano nel carattere di questa squadra del Dortmund è visibile da anni in varie forme, soprattutto quando i giocatori si comportano con arroganza, negligenza o disattenzione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In Germania sono infuriati col Dortmund perché non ha perso tempo sul 4-2: “anche nei tornei rionali sanno farlo”