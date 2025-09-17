In fuga con l’auto di papà 5 minorenni non si fermano all’alt | scatta l’inseguimento

Parma, 17 settembre 2025 - Non si fermano all'alt e si danno alla fuga. A bordo dell'auto di papà, cinque minorenni: tre ragazzi e due ragazze. Bloccati dai finanzieri hanno anche cercato di dileguarsi anche a piedi. Il giovane alla guida è stato denunciato. I fatti. Il fatto è caduto nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre a Parma. In quel momento i finanzieri del Comando Provinciale stavano eseguendo alcuni posti di controllo nelle principali strade cittadine. A un certo punto hanno individuato l'auto a bordo della quale viaggiavano i cinque minorenni e hanno intimato l'alt. A quel punto è scattata la fuga: il veicolo si è diretti a forte velocità verso via Emilio Lepido. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

