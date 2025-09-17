In fuga con l’auto di papà 5 minorenni non si fermano all’alt | scatta l’inseguimento
Parma, 17 settembre 2025 - Non si fermano all'alt e si danno alla fuga. A bordo dell'auto di papà, cinque minorenni: tre ragazzi e due ragazze. Bloccati dai finanzieri hanno anche cercato di dileguarsi anche a piedi. Il giovane alla guida è stato denunciato. I fatti. Il fatto è caduto nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre a Parma. In quel momento i finanzieri del Comando Provinciale stavano eseguendo alcuni posti di controllo nelle principali strade cittadine. A un certo punto hanno individuato l'auto a bordo della quale viaggiavano i cinque minorenni e hanno intimato l'alt. A quel punto è scattata la fuga: il veicolo si è diretti a forte velocità verso via Emilio Lepido. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: fuga - auto
Macerata, lancio di sassi contro le auto a Piediripa: caccia al gruppetto di ragazzini in fuga
Pauroso schianto. Auto piomba di notte contro un’abitazione. Fuga di gas, tutti evacuati
Folle fuga dalla polizia e schianto a 200 all’ora sull’auto rubata: Lali aveva 18 anni
Spericolata fuga in auto di un uomo di 43 anni a Pistoia, poi bloccato e arrestato dallapolizia di Stato con un fucile da caccia, pronto all'uso, con matricola abrasa. All'alt di una pattuglia, il 43enne non si è fermato ed è scattato un inseguimento - X Vai su X
Prima la fuga all'alt, poi lo schianto e l'auto ribaltata in centro a Udine: denunciati due albanesi --> www.nordest24.it/udine-incidente-via-grazzano-denunciati-due-cittadini-albanesi - facebook.com Vai su Facebook