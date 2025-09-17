In Fiera torna C’era una volta il mercatino dedicato all’antiquariato e al vintage

17 set 2025

Dopo la pausa estiva torna “C’era una volta”, la fiera dedicata all'officina antiquaria, vintage e brocantage organizzata da Cesena Fiera. L’appuntamento è per sabato 20 e domenica 21 settembre, dalle ore 9 alle ore 18.30, nei padiglioni di via Dismano, dove arriveranno centinaia di espositori. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

