In questa notizia si parla di: cina - selfie

Finalmente torna Berrettini: Matteo giocherà in Cina. Gli allenamenti con Sinner, il selfie con Durant: come sta - X Vai su X

L'Amico del Popolo. . In aumento il fenomeno di turisti dall'Estremo Oriente, soprattutto Cina, per uno scatto e via. «I panorami li vedono solo attraverso l'obiettivo». Lo racconta Giovanna Case, consigliera comunale ad Alleghe con delega al turismo e operatric - facebook.com Vai su Facebook

Vuoi fare un selfie in Cina? Attenzione, potresti avere solo 30 secondi a disposizione; Mosaici come cornice per i selfie dei turisti, il progetto da 30mila euro che valorizza il territorio nell'aspetto culturale e artistico; Video: le attrazioni turistiche più pericolose del mondo.

In Cina per un selfie nei siti turistici devi essere veloce, hai solo 30 secondi a disposizione - In alcune località prese d'assedio è sempre più comune incontrare personale che cronometra il tempo speso a fare foto ... Riporta wired.it

In Cina città e siti turistici presi d’assalto nel week end per il festival di Qingming. Ma è troppo, troppo presto - Complice l’arrivo della primavera e il calo dei numeri dei contagiati, i cittadini hanno anche affollato alcune delle principali ... greenme.it scrive