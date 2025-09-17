In Capitanata arriva il primo trofeo di apnea ‘Isole Tremiti’

Foggiatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Genoni e ‘Only One Apnea Center’ organizzano il primo trofeo di apnea ‘Isole Tremiti’ aperto a tutti coloro che siano in possesso di un brevetto di apnea riconosciuto a livello internazionale. Per la prima volta, la gara si svolgerà alle Isole Tremiti (San Domino) il 20 e 21 settembre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: capitanata - arriva

In Capitanata arriva il primo trofeo di apnea ‘Isole Tremiti’; Billie Jean King Cup, Paolini batte Šramková: l'Italia vince il trofeo. Battuta la Slovacchia 2-0; Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 7 e domenica 8 giugno.

Al Cagliari il primo trofeo Gigi Riva: gran gol di Adopo per battere il Saint-Étienne - Al termine di una giornata di grandi emozioni nel ricordo del Mito, i rossoblù battono 1- Secondo unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Capitanata Arriva Primo Trofeo