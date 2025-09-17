L’Under 17 del Santos 1948 e le Under 16 di Reggiana e Sassuolo scenderanno in campo stasera al Lari, in via Fano, per ricordare Davide Rabotti, l’ex giocatore del Santos 1948, al quale venne stato intitolato il sintetico, che, quattro anni fa, a soli 21 anni, perse la vita colpito da un’auto uscita all’improvviso dal percorso durante il rally dell’Appennino. Alle 19 si giocherà Santos-Sassuolo, alle 20 Reggiana-Sassuolo e infine, alle 21, Reggiana-Santos. Alle 22.15, Il padre di Davide Rabotti, Alfredo e la madre Simonetta, ai quali i ragazzi del Santos sono stati vicini in questi quattro anni, consegneranno i premi a vincitori e vinti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - In campo in memoria di Davide. Stasera il triangolare di lusso