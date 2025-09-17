NAPOLI – È ufficiale. Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno i prossimi 23 e 24 novembre . Il presidente uscente Vincenzo De Luca (foto) doveva decidere entro le ore 12 di oggi se si sarebbe votato il 16 e il 17 novembre oppure nella settimana successiva, che poi è stata scelta appunto per il voto. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

In questa notizia si parla di: campania - vota

Regionali Campania, arriva la decisione: si vota il 23 e il 24 novembre

Campania, elezioni regionali: si vota il 23 e il 24 novembre

In Campania si vota per la Regione il 23 e 24 novembre, nel giorno dell’anniversario del terremoto in Irpinia

SIcomunicazione Rosso. . Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno il 23 e 24 novembre. Il presidente uscente Vincenzo De Luca doveva decidere entro le 12 di oggi se si sarebbe votato il 16 e - facebook.com Vai su Facebook

Regionali: in Veneto, Puglia e Campania si vota il 23-24 novembre https://ift.tt/H2tjdkF https://ift.tt/MwYTkLa - X Vai su X

Elezioni regionali in Campania, quando si vota: ufficiali le date; In Campania e Pugliasi vota per la Regione il 23 e 24 novembre; ELEZIONI REGIONALI IN CAMPANIA: AL VOTO IL 23 E 24 NOVEMBRE.

Elezioni Regionali in Campania, De Luca fissa la data: si vota il 23 e 24 novembre - Fissata la data delle elezioni regionali per decretare il successore di De Luca alla Regione Campania: si svolgeranno il 23 e 24 novembre ... Lo riporta quotidianodelsud.it

In Campania e Pugliasi vota per la Regione il 23 e 24 novembre - Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania e della Puglia si terranno il 23 e 24 novembre. Riporta ansa.it