In Campania si vota per la Regione il 23 e 24 novembre

Lopinionista.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NAPOLI – È ufficiale. Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno i prossimi 23 e 24 novembre. Il presidente uscente Vincenzo De Luca (foto) doveva decidere entro le ore 12 di oggi se si sarebbe votato il 16 e il 17 novembre oppure nella settimana successiva, che poi è stata scelta appunto per il voto. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

