In bicicletta lungo il Canale Vacchelli | un viaggio tra natura storia e architettura rurale
Un suggestivo itinerario ciclabile si snoda lungo il Canale Vacchelli, storica opera idraulica realizzata alla fine dell’Ottocento per l’irrigazione della pianura padana. Un percorso che non è solo un viaggio tra due località, ma un'immersione nei paesaggi rurali lombardi, tra storia, natura e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Investito ed ucciso mentre si recava a lavoro in bicicletta. Stamattina l’ennesima vittima della strada nel Lazio. L’incidente lungo la Migliara 53 a Sabaudia
In bicicletta lungo la Pontina: travolto da un mezzo pesante. Ricoverato in gravissime condizioni un uomo di 60 anni. L’incidente nella zona di Borgo Piave
Era rimasto vittima di un terribile incidente in bicicletta: non ce l’ha fatta Massimo, travolto da un camion lungo la Pontina a Borgo Piave
