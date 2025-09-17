In attesa del first time ever tra Moose e Ali

Zonawrestling.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Victory Road è dietro l’angolo, questo weekend infatti la TNA torna in scena con un nuovo importante evento pronto a dettare la strada verso la costruzione definitiva di Bound For Glory. La strada verso la gloria definitiva si sta avvicinando, il 12 ottobre è ben marcato sul calendario, ma prima servirà capire come la compagnia farà le sue mosse. Le IIspiration per esempio, avranno una rinnovata occasione per conquistare le cinture di coppia femminili e questa sembra essere davvero la volta buona per il duo composto da Cassie Lee & Jessie McKay; anche perché serve “svuotare” il brand dell’eleganza dopo i fin troppi successi ottenuti negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

in attesa del first time ever tra moose e ali

© Zonawrestling.net - In attesa del first time ever tra Moose e Ali

In questa notizia si parla di: attesa - first

Tony Effe, partito il tour estivo, attesa per la data al Circo Massimo

Film psicologico di jennifer lawrence: l’attesa dopo otto anni

Roma, parte l’era Gasperini: Dybala guida, Pellegrini in attesa

Cardano punta a $4 mentre sale l’attesa per l’airdrop Midnight; INTERNAZIONALI MX 2025 – Entry List – Diretta!; One-Punch Man, ci siamo: dopo otto anni di attesa, è stato finalmente mostrato Blast.

Cerca Video su questo argomento: Attesa First Time Ever