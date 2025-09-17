I soldi che Eni deve dare ai Comuni romagnoli saranno impiegati per investimenti pubblici strategici. Si tratta dell’imposta municipale unica ( Imu ) che la multinazionale è stata costretta a pagare per le sue piattaforme estrattive in mare: un tesoretto superiore ai 115 milioni di euro che il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: piattaforme - pagata

: ! Tra meno di un’ora scatta il click day per prenotare le risorse. Guide operative arrivate all’ultimo minuto, piattaforme ballerine e scadenze impossibili: ? , - facebook.com Vai su Facebook

Imu sulle piattaforme non pagata, arriva il conto per Eni: come sarà speso il tesoretto da 115 milioni di euro; Romagna, le piattaforme in mare devono pagare l'Imu: «La Cassazione respinge il ricorso dell'Eni e a Cesenatico va un tesoretto da 3,8 milioni di euro»; L'Eni dovrà pagare l'Ici sulle piattaforme, il Comune vince in Commissione tributaria.

Imu per le piattaforme Eni, comuni romagnoli in fila - Bilancio (Economia) Cesenatico e Crotone non sono gli unici comuni che hanno chiesto a Eni di versare l’Imu per le piattaforme offshore. Secondo ilmanifesto.it

Eni deve pagare l’Imu ai comuni di Cesenatico e Crotone: le sentenze della Cassazione - La Cassazione ha rigettato i ricorsi della multinazionale confermando in via definitiva la legittimità dell’avviso di accertamento Imu relativamente alle piattafo ... Si legge su ilfattoquotidiano.it