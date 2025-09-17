Imprese Cracolici presenta nuove misure | Serve l’antimafia del fare

Due nuovi provvedimenti rafforzano la strategia antimafia della Regione. A presentarli è stato Antonello Cracolici, presidente della commissione regionale Antimafia, che ha parlato di “antimafia del fare”, capace di affiancare alla riflessione strumenti concreti di prevenzione.Il primo intervento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Quattro milioni di fondi della Regione per le imprese confiscate a Cosa Nostra. Cracolici: «Questa è l'antimafia del fare» - Il presidente della commissione parlamentare annuncia anche finanziamenti per la videosorveglianza urbana «Per la prima volta la Regione Siciliana finanzia con proprie risorse misure per contrastare l ...

