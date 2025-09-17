Due nuovi provvedimenti rafforzano la strategia antimafia della Regione. A presentarli è stato Antonello Cracolici , presidente della commissione regionale Antimafia, che ha parlato di “antimafia del fare ”, capace di affiancare alla riflessione strumenti concreti di prevenzione.Il primo intervento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: imprese - cracolici

Cracolici: ''Sicilia prima a sostenere Comuni e imprese confiscate. È l'antimafia del fare'' https://antimafiaduemila.com/home/rassegna-stampa-sp-2087084558/35-mafia-eventi-sicilia/106209-cracolici-sicilia-prima-a-sostenere-comuni-e-imprese-confiscate-e-l- - X Vai su X

Il Ponte sullo Stretto non è né di destra né di sinistra. È un’infrastruttura strategica che può migliorare la vita di milioni di cittadini e dare nuova forza alla competitività delle imprese del Sud e di tutta l’Italia. Chi oggi lo chiama “il Ponte di Berlusconi” o “il Ponte di - facebook.com Vai su Facebook

Imprese, Cracolici presenta nuove misure: “Serve l’antimafia del fare”; Videosorveglianza e imprese confiscate, Cracolici presenta le novità della Commissione Antimafia CLICCA PER IL VIDEO; VIDEO | Cracolici: La mafia cerca di rafforzarsi nel silenzio, cresce il rischio di accumulo di armi.

Quattro milioni di fondi della Regione per le imprese confiscate a Cosa Nostra. Cracolici: «Questa è l’antimafia del fare» - Il presidente della commissione parlamentare annuncia anche finanziamenti per la videosorveglianza urbana «Per la prima volta la Regione Siciliana finanzia con proprie risorse misure per contrastare l ... Si legge su msn.com

Incentivo ON-Oltre Nuove Imprese a tasso zero: come gestire la fase di accesso alle agevolazioni - Per l’avvio e lo sviluppo di micro e piccole imprese giovanili e femminili è attualmente attivo l’incentivo “ON- Secondo ipsoa.it