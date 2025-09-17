Un percorso tracciato per i prossimi specialisti nell’agroalimentare. È quel che vuole offrire ITS Academy Agrorisorse, che apre le porte della nuova sede di Massalengo per tre eventi di promozione dei corsi di specializzazione post-diploma nel nuovo polo formativo dell’Istituto, immerso nel parco di Villa Premoli, che da oltre 10 anni eroga percorsi di specializzazione. La nuova sede mette a disposizione dei propri studenti un laboratorio di microbiologia e biologia molecolare, un laboratorio di chimica e trasformazione alimentare e tre laboratori attrezzati per la didattica immersiva. Le porte di questa sede resteranno aperte in tre occasioni: sabato alle 10 l’open day di presentazione del percorso “ITS lattiero-caseario“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Imparare facendo". ITS Academy Agrorisorse e i suoi corsi post-diploma