Imola, anziano truffato con la scusa dell'auto rubata: denunciato 35enne trovato con gioielli e contanti

Un uomo di 35 anni è stato denunciato a Imola per truffa ai danni di un anziano . Refurtiva recuperata grazie all'intervento della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

In questa notizia si parla di: imola - anziano

Imola, in trasferta per truffare gli anziani, la Polizia lo becca sul treno - La Polizia di Stato, all’esito di un’accurata e tempestiva indagine, ha individuato e denunciato un italiano resosi autore di una truffa commessa ai ... Riporta corriereromagna.it

Truffa a un’anziana. Arrestati due giovani. Decisivo agente in borghese - L’altro invece agiva in casa di una 90enne, a Toscanella di Dozza, facendosi consegnare 20mila euro di monili d’oro. Si legge su ilrestodelcarlino.it