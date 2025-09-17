È scattata ieri una vasta operazione di controllo del territorio, organizzata dal questore Michele Abenante, con il supporto operativo dell’arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia locale e del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche di Perugia.L’attività, inserita nel più. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: immigrazione - irregolare

Controlli straordinari dei carabinieri contro l’immigrazione irregolare

Il Questore Donatella Dosi saluta Modena: aggressività, droga e immigrazione irregolare le sue sfide

Meloni a Cancelliere Stocker: Lavoriamo insieme per contrasto all'immigrazione irregolare – Il video

“Charlie Kirk è stato ucciso per le sue idee forti sull’immigrazione irregolare. Lanciava allarmi sui pericoli dell’Islam, difendeva la vita ed era per la legittima difesa”. Mario Giordano a #Fuoridalcoro - facebook.com Vai su Facebook

Non faremo sconti sulle misure di contrasto all’immigrazione irregolare. Stiamo incrementando ogni anno del 10% i rimpatri e contiamo di migliorare ancora questa performance, non solo grazie ad alcuni interventi normativi che abbiamo già adottato, ma anch - X Vai su X

Immigrazione irregolare e degrado a Terni, ancora un’operazione ad “alto impatto”: controlli dal centro a borgo Bovio; Terni, maxi operazione delle forze dell'ordine contro immigrazione clandestina e degrado urbano; Terni, operazione Alto Impatto: controlli di Polizia contro l'immigrazione irregolare e il degrado urbano.

Terni, operazione "Alto Impatto": controlli di Polizia contro l'immigrazione irregolare e il degrado urbano - È scattata ieri una vasta operazione di controllo del territorio, organizzata dal Questore Abenante , con il supporto operativo dell' Arma dei Carabinieri , della Guardia di ... Come scrive virgilio.it

Terni, immigrazione clandestina e controlli nelle abitazioni: identificate 105 persone. Tre espulsi - Una vasta operazione di controllo del territorio, organizzata dal Questore di Terni, Michele Abenante, è scattata martedì 16 settembre con il supporto operativo dell’Arma dei Carabinieri, della Guardi ... Riporta corrieredellumbria.it