Imma Tataranni | anticipazioni e data della nuova stagione
anticipazioni sulla quinta stagione di imma tataranni. La produzione della nuova stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore è attualmente in corso, con le riprese che coinvolgono diverse location tra Roma, la Calabria e i suggestivi paesaggi di Matera. La serie, molto apprezzata dal pubblico, promette numerose novità e sviluppi che manterranno alta l'attenzione degli spettatori. Di seguito si approfondiscono le principali informazioni riguardanti la trama, i personaggi e le date di messa in onda. stato delle riprese e ambientazioni. Le riprese della quinta stagione sono in fase avanzata e si svolgono tra Roma e la Calabria, con alcune scene realizzate nella suggestiva cornice di Matera.
Imma Tataranni 3: anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata (replica) in onda stasera, lunedì 15 settembre 2025, alle ore 21,30
La quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore sarà segnata da un grande cambiamento: l'assenza del maresciallo Calogiuri, interpretato da Alessio Lapice, personaggio molto amato dal pubblico.