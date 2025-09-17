Imbarco con riconoscimento facciale a Linate | il Garante della privacy lo sospende

Gazzetta.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Garante della Privacy ha imposto lo stop temporaneo alle apparecchiature di riconoscimento facciale collocate all'interno dell'aeroporto di Milano-Linate per il "faceboarding". Le modalità di operazione non sarebbero compatibili con le normative europee in vigore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Face boarding, stop in Italia all’imbarco in aereo con il riconoscimento del volto: il Garante blocca il servizio

