Imbarco con riconoscimento facciale a Linate | il Garante della privacy lo sospende
Il Garante della Privacy ha imposto lo stop temporaneo alle apparecchiature di riconoscimento facciale collocate all'interno dell'aeroporto di Milano-Linate per il "faceboarding". Le modalità di operazione non sarebbero compatibili con le normative europee in vigore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: imbarco - riconoscimento
Face boarding, stop in Italia all’imbarco in aereo con il riconoscimento del volto: il Garante blocca il servizio
L’imbarco di Fondazione oltre le Parole si è appena concluso e ancora una volta in cinque giorni abbiamo assistito a trasformazioni straordinarie delle ragazze e dei ragazzi a bordo. Da chi all’inizio aveva piu difficoltà a chiedere aiuto e comunicare e ha sa - facebook.com Vai su Facebook
Stop al FaceBoarding all’aeroporto di Milano Linate. Il Garante Privacy dice no all’imbarco con il riconoscimento facciale; Face boarding, stop in Italia all'imbarco in aereo con il riconoscimento del volto: il Garante della Privacy blocca il servizio; Imbarco con riconoscimento facciale a Linate: il Garante della privacy lo sospende.
Stop in Italia al riconoscimento del volto in aeroporto: il Garante blocca il Face boarding a Linate - Il Garante della Privacy ha sospeso il “Faceboarding” a Linate: il sistema di imbarco biometrico resta fermo in attesa di chiarimenti sul trattamento ... Segnala fanpage.it
Linate, stop al riconoscimento facciale: il Garante blocca “FaceBoarding” - MILANO – Si ferma il servizio di riconoscimento facciale “FaceBoarding” introdotto da Sea a Milano Linate nel maggio 2024. laprovinciadivarese.it scrive