Ilaria Salis trema si avvicina il voto sull’immunità il 23 settembre Lei piagnucola | Salvatemi
Il 23 settembre si avvicina, data fatidica a Bruxelles per Ilaria Salis. La Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo (Juri) discuterà e voterà sulla richiesta del regime ungherese di revocare la mia immunità parlamentare. Prima che la decisione finale passi alla seduta plenaria a Strasburgo, probabilmente a ottobre. L’ europarlamentare che h potuto sottrarsi al processo in Ungheri grazie alla “ciambella di Avs, comincia a tremare. Ha affidato a un lungo post su X il suo “pianto” e la sua sviolinata alle regole democratiche. Che – inutile sottolinearlo- per lei sarebbero violate qualora la Commissione si esprimess contro la revoca della sua immunità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
