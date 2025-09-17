Ilaria Salis settimana prossima a Bruxelles si discuterà della sua immunità
“La revoca della mia immunità non significherebbe affatto sottopormi a giustizia, ma consegnarmi a un processo-farsa orchestrato dal potere politico di un Paese autocratico dai tratti sempre più fascisti e oppressivi, dove a un’oppositrice politica è evidentemente negata ogni possibilità di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Le parole di Ilaria Salis e di alcuni estremisti di sinistra preoccupano. Non solo vogliono bloccare l'Italia ma vogliono alzare la tensione sociale. Assurdi!
Ilaria Salis forse non ha compreso che occupare è un reato, un comportamento che ricade su chi rispetta la legalità. Il Governo Meloni ha dichiarato guerra agli abusivi: con le politiche messe in campo, prepotenze e soprusi non avranno più spazio.
Il Parlamento Ue al primo voto sull'immunità di Salis il 23 - Il voto della commissione Affari giuridici dell'Eurocamera (Juri) sulla revoca dell'immunità alll'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, si terrà martedì 23 settembre alle 11. Come scrive ansa.it
Salis, c'è la data per il voto sull'immunità: "Se revocata sarebbe una sconfitta per la democrazia" - L'eurodeputata si appella ai colleghi per archiviare la richiesta di Budapest. Riporta msn.com