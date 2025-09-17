Ilaria Salis settimana prossima a Bruxelles si discuterà della sua immunità

“La revoca della mia immunità non significherebbe affatto sottopormi a giustizia, ma consegnarmi a un processo-farsa orchestrato dal potere politico di un Paese autocratico dai tratti sempre più fascisti e oppressivi, dove a un’oppositrice politica è evidentemente negata ogni possibilità di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

ilaria salis settimana prossimaIl Parlamento Ue al primo voto sull'immunità di Salis il 23 - Il voto della commissione Affari giuridici dell'Eurocamera (Juri) sulla revoca dell'immunità alll'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, si terrà martedì 23 settembre alle 11. Come scrive ansa.it

ilaria salis settimana prossimaSalis, c'è la data per il voto sull'immunità: "Se revocata sarebbe una sconfitta per la democrazia" - L'eurodeputata si appella ai colleghi per archiviare la richiesta di Budapest. Riporta msn.com

