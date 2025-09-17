Ilaria Salis il 23 si vota sull’immunità parlamentare | Grave se si cedesse alla vendetta di Orban
Fissato il giudizio in commissione Affari legali a Bruxelles. In caso di parere favorevole la decisione finale spetta alla plenaria dell’Europarlamento. La deputata: “Ho fiducia nelle forze democratiche. La revoca significherebbe consegnarmi a un processo-farsa”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
