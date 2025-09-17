Il Volo torna nei palasport italiani con 5 date | dove e quando vedere Piero Barone & friends
Il Volo tornerà nei palasport italiani a dicembre 2026 con cinque concerti. L’annuncio è arrivato dal palco dei Tim Music Awards. Il tour, prodotto da Friends & Partners, prenderà il via il 7 dicembre al Forum di Milano per proseguire il 12 al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 17 al Palazzo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
