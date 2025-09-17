Il volo mondiale di Mattia Furlani | La medaglia d' oro è un pezzo di tutti È solo l’inizio

L'azzurro è il più giovane campione del mondo nel salto in lungo della storia, davanti al figlio del vento, Carl Lewis, oro a Helsinki nel 1983 a 22 anni. Si commuove, aspetta l'inno e ringrazia la madre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Mattia Furlani sul tetto del mondo. Oro a Tokyo con un volo di 8,39; Mondiali atletica, Furlani oro nel salto in lungo; Mattia Furlani ha rubato un record a Carl Lewis.

Furlani, volo d'oro ai Mondiali atletica: trionfo nel salto in lungo - 39, primo oro per l'Italia a Tokyo 2025

Mattia Furlani oro nel salto in lungo ai Mondiali di Atletica: è volato fino a 8.39 metri

