Il volo mondiale di Mattia Furlani | La medaglia d' oro è un pezzo di tutti È solo l’inizio
L'azzurro è il più giovane campione del mondo nel salto in lungo della storia, davanti al figlio del vento, Carl Lewis, oro a Helsinki nel 1983 a 22 anni. Si commuove, aspetta l'inno e ringrazia la madre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: volo - mondiale
DIRETTA Mondiale per Club, Inter-Fluminense 0-1: Thuram calcia al volo, palla altissima LIVE
Dal generale Diaz al volo di D’Annunzio: viaggio sulla linea della Prima guerra mondiale
Il messinese Antonio Passalacqua campione mondiale di tiro al volo
Il Volo tra artisti di tutto il mondo per 'Grace for the World' Su Rete 4 a partire dalle ore 21.00 Sabato 13 settembre Piazza San Pietro sarà il cuore di un evento musicale e televisivo di portata mondiale: il concerto per la pace "Grace for the World", ideato da And - facebook.com Vai su Facebook
Egonu: «Mondiale, il mio volo più alto. Sono cambiata anche io, non sono più da sola» - X Vai su X
Mattia Furlani sul tetto del mondo. Oro a Tokyo con un volo di 8,39; Mondiali atletica, Furlani oro nel salto in lungo; Mattia Furlani ha rubato un record a Carl Lewis.
Furlani, volo d'oro ai Mondiali atletica: trionfo nel salto in lungo - 39, primo oro per l'Italia a Tokyo 2025 ... Si legge su msn.com
Mattia Furlani oro nel salto in lungo ai Mondiali di Atletica: è volato fino a 8.39 metri - 39 metri che gli ha permesso di mettere in riga gli avversari ... Lo riporta fanpage.it