Il Volo in concerto a Firenze

Firenzetoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL VOLO ha annunciato, direttamente dal palco dei Tim Music Awards, il ritorno LIVE NEI PALASPORT 2026 (prodotto da Friends & Partners), cinque nuovi appuntamenti nei principali palazzetti italiani; il trio partirà il 7 dicembre 2026 da Milano @ Unipol Forum, e proseguirà il 12 dicembre a Firenze. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

