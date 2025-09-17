Il Volo annuncia Live nei Palasport 2026 in arrivo a Roma il 17 dicembre 2026

IL VOLO ANNUNCIA I NUOVI APPUNTAMENTI NEI PRINCIPALI PALAZZETTI ITALIANI LIVE NEI PALASPORT 2026 7 dicembre 2026 MILANO, Unipol Forum 12 dicembre 2026 FIRENZE, Nelson Mandela Forum 17 dicembre 2026 ROMA, Palazzo dello Sport 19 dicembre 2026 TORINO, Inalpi Arena 20 dicembre 2026 BOLOGNA, Unipol Arena   IL VOLO  ha annunciato, direttamente dal palco dei Tim Music Awards, il ritorno  LIVE NEI PALASPORT 2026 (prodotto da Friends & Partners),  cinque nuovi appuntamenti nei principali palazzetti italiani;  il trio partirà il  7 dicembre 2026  da  Milano  @ Unipol Forum, e proseguirà il  12 dicembre  a  Firenze  @ Nelson Mandela Forum, il  17 dicembre  a  Roma  @ Palazzo dello Sport, il  19 dicembre  a  Torino  @ Inalpi Arena, e concluderà il tour il  20 dicembre  a  Bologna  @ Unipol Arena. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

