Il Volo annuncia il tour 2026 nei palasport italiani

17 set 2025

Il Volo torna live: cinque concerti nei palasport italiani a dicembre 2026. Da Milano a Bologna, il trio celebra la musica italiana con performance uniche. Il Volo ha annunciato, direttamente dal palco dei Tim Music Awards, il ritorno Live nei Palasport 2026 (prodotto da Friends & Partners), cinque nuovi appuntamenti nei principali palazzetti italiani; il trio partirà il 7 dicembre 2026 da Milano @ Unipol Forum, e proseguirà il 12 dicembre a Firenze @ Nelson Mandela Forum, il 17 dicembre a Roma @ Palazzo dello Sport, il 19 dicembre a Torino @ Inalpi Arena, e concluderà il tour il 20 dicembre a Bologna @ Unipol Arena. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

