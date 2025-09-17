il volo annuncia il ritorno nei palasport nel 2026 le date e i biglietti

Il Volo ha annunciato cinque nuovi appuntamenti nei principali palazzetti italiani, il calendario e i biglietti. Il Volo ha annunciato, direttamente dal palco dei Tim Music Awards, il ritorno Live nei Palasport 2026 (prodotto da Friends & Partners), cinque nuovi appuntamenti nei principali palazzetti italiani; il trio partirà il 7 dicembre 2026 da Milano @ Unipol Forum, e proseguirà il 12 dicembre a Firenze @ Nelson Mandela Forum, il 17 dicembre a Roma @ Palazzo dello Sport, il 19 dicembre a Torino @ Inalpi Arena, e concluderà il tour il 20 dicembre a Bologna @ Unipol Arena. Sarà un’occasione unica per assistere dal vivo alle straordinarie performance di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, che chiuderanno l’anno con una serie di appuntamenti all’insegna della tradizione musicale italiana. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

