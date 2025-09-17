Il Volo annuncia il ritorno nei palasport nel 2026 le date e i biglietti

Spettacolo.eu | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Volo ha annunciato cinque nuovi appuntamenti nei principali palazzetti italiani, il calendario e i biglietti. Il Volo ha annunciato, direttamente dal palco dei Tim Music Awards, il ritorno Live nei Palasport 2026 (prodotto da Friends & Partners), cinque nuovi appuntamenti nei principali palazzetti italiani; il trio partirà il 7 dicembre 2026 da Milano @ Unipol Forum, e proseguirà il 12 dicembre a Firenze @ Nelson Mandela Forum, il 17 dicembre a Roma @ Palazzo dello Sport, il 19 dicembre a Torino @ Inalpi Arena, e concluderà il tour il 20 dicembre a Bologna @ Unipol Arena. Sarà un’occasione unica per assistere dal vivo alle straordinarie performance di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, che chiuderanno l’anno con una serie di appuntamenti all’insegna della tradizione musicale italiana. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

il volo annuncia il ritorno nei palasport nel 2026 le date e i biglietti

© Spettacolo.eu - Il Volo annuncia il ritorno nei palasport nel 2026, le date e i biglietti

In questa notizia si parla di: volo - annuncia

Avvista una rara farfalla Grande blu. Il fotografo: “Il suo volo annuncia l’arrivo dell’estate”

Il Volo annuncia l’album Live at the Valley of the Temples

Da Torino a Budapest: anche Wizz Air annuncia un nuovo volo con 3 frequenze settimanali

Il Volo annuncia il ritorno Live nei palasport nel 2026; Il Volo annuncia il ritorno Live nei Palasport 2026; Il volo annuncia il Tour Live nei Palasport 2026: cinque imperdibili date in Italia.

volo annuncia ritorno palasportIl Volo annuncia il ritorno Live nei Palasport 2026 - MILANO (ITALPRESS) – Il Volo ha annunciato, direttamente dal palco dei Tim Music Awards, il ritorno Live nei Palasport 2026 (prodotto da Friends & Partners), cinque nuovi appuntamenti nei principali p ... italpress.com scrive

volo annuncia ritorno palasportIl volo annuncia il Tour Live nei Palasport 2026: cinque imperdibili date in Italia - Il celebre trio italiano, Il Volo, ha recentemente annunciato il loro atteso ritorno sui palchi italiani con il tour LIVE NEI PALASPORT 2026, rivelato direttamente durante la loro esibizione ai Tim Mu ... Da megamodo.com

Cerca Video su questo argomento: Volo Annuncia Ritorno Palasport