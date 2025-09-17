IL VIDEO | Controlli straordinari e perquisizioni a Latina | vasta operazione dei carabinieri
Controlli straordinari dei carabinieri a Latina oggi, 17 settembre. Il servizio è scattata all’alba e ha interessate alcune delle zone “calde” di Latina, come quella di va Helsinki e delle cosiddette “Mini Vele”, compresa tra viale Pierluigi Nervi e viale Le Corbusier.Nel corso dell’attività i. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: controlli - straordinari
Anzio, controlli straordinari dei carabinieri: la stretta contro la “malamovida”
Prato, controlli straordinari in centro: servizi mirati di carabinieri e finanza
Controlli straordinari a Paternò: arrestato 36enne per evasione dai domiciliari
Controlli straordinari della Polizia di Stato a San Giovanni Galermo. Arrestato un pusher e sequestrate decine di dosi di droga grazie al fiuto dei cani antidroga. Scoperti anche allacci abusivi alla rete elettrica ed elevate sanzioni per oltre 3mila euro per violazi - facebook.com Vai su Facebook
Catania, controlli straordinari del territorio: sequestrati ottocento grammi di droga, un arresto e una denuncia http://dlvr.it/TN5B5W - X Vai su X
IL VIDEO | Controlli straordinari e perquisizioni a Latina: vasta operazione dei carabinieri; Strade cinturate e perquisizioni nelle zone “calde” della città: sequestrato un chilo e mezzo di hashish; VIDEO | Questure d'Italia, controlli sui giovani: arresti, sequestri e denunce.