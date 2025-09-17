Il video con cui Yulia Navalnaya accusa Putin di aver avvelenato suo marito
Dopo aver spedito segretamente fuori dalla Russia alcuni campioni biologici di Alexei Navalny, il dissidente russo morto il 16 febbraio del 2024, a Charp, nella colonia penale IK-3, in Siberia, oggi la vedova Yulia Navalnaya con un video dice: mio marito è stato avvelenato da Vladimir Putin. Due laboratori stranieri hanno confermato che Navalny sarebbe morto per avvelenamento, e non di una morte improvvisa, come hanno stabilito le indagini russe. "Questi laboratori in due paesi diversi sono giunti alla stessa conclusione: Alexei è stato ucciso. Più precisamente, è stato avvelenato", dice Navalnaya, esortandoli a pubblicare i risultati: "Questi risultati sono di pubblica importanza e devono essere pubblicati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
