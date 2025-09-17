Il video con cui Yulia Navalnaya accusa Putin di aver avvelenato suo marito

Ilfoglio.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver spedito segretamente fuori dalla Russia alcuni campioni biologici di Alexei Navalny, il dissidente russo morto il 16 febbraio del 2024, a Charp, nella colonia penale IK-3, in Siberia, oggi la vedova Yulia Navalnaya con un video dice: mio marito è stato avvelenato da Vladimir Putin. Due laboratori stranieri hanno confermato che Navalny sarebbe morto per avvelenamento, e non di una morte improvvisa, come hanno stabilito le indagini russe. "Questi laboratori in due paesi diversi sono giunti alla stessa conclusione: Alexei è stato ucciso. Più precisamente, è stato avvelenato", dice Navalnaya, esortandoli a pubblicare i risultati: "Questi risultati sono di pubblica importanza e devono essere pubblicati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

