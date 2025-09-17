Il vicesindaco si dimette dalla giunta | la lettera inviata al sindaco

Casertanews.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gina Betti, vicesindaco di Riardo, ha rassegnato le proprie dimissioni da componente della giunta e anche da esponente del consiglio comunale.Lo ha fatto con una nota protocollata all'Ente: "Egregio Sig. Sindaco, a causa di sopraggiunti problemi personali, rassegno le mie dimissioni dalla carica. 🔗 Leggi su Casertanews.it

