Il vicesindaco si dimette dalla giunta | la lettera inviata al sindaco
Gina Betti, vicesindaco di Riardo, ha rassegnato le proprie dimissioni da componente della giunta e anche da esponente del consiglio comunale.Lo ha fatto con una nota protocollata all'Ente: "Egregio Sig. Sindaco, a causa di sopraggiunti problemi personali, rassegno le mie dimissioni dalla carica. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: vicesindaco - dimette
Piccione si dimette in carcere da vicesindaco: arrestato per corruzione, tace davanti al giudice
La moglie viene assunta dal Comune e il vicesindaco si dimette
La moglie viene assunta dal Comune e lui si dimette da vicesindaco
Chieve. Fusar Poli si dimette. Rossoni vicesindaco e Conti nuova assessora - facebook.com Vai su Facebook
Il vicesindaco si dimette dalla giunta: la lettera inviata al sindaco; Pisa, si è dimesso il vicesindaco Raffaele Latrofa: le motivazioni in una lettera; Colpo di scena a Trezzano: dopo appena un anno il vicesindaco Silvia Formica si dimette dalla carica.
L’Assessore e Vicesindaco Gina Betti rassegna le dimissioni: trema la Giunta Fusco - È stata la stessa Amministrazione di Riardo ad informare la città RIARDO (Arnaldo Betti) – È stata la stessa A ... Si legge su casertace.net
Piccin, la vicesindaco con incarico di consigliere comunale non si dimette. Ma la pazienza di Basso, fa sapere il primo cittadino, è a termine - Nonostante l'acceso dibattito emerso tra le file della maggioranza sulle mancate dimissioni di Mara Piccin dalla carica di consigliere comunale, il centrodestra resta compatto. Segnala ilgazzettino.it