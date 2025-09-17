Il vescovo Tardelli lascia la diocesi A riposo dal 75esimo compleanno | Ora preparatevi al cambiamento
Una data che potrebbe sembrare lontana, in realtà, è già dietro l’angolo. Con la lettera pastorale che nei giorni scorsi il Vescovo di Pistoia e Pescia, monsignor Fausto Tardelli, ha inviato a tutte le parrocchie e i sacerdoti, di fatto è stata messa nero su bianco una data importante: 5 gennaio 2026, ovvero il giorno del suo 75esimo compleanno, limite massimo imposto dalla Chiesa per svolgere le funzioni di Vescovo ed essere messo a riposo, pur potendo continuare a svolgere funzioni "emerite" all’interno del clero, ma senza più potere decisionale e al vertice di una o più diocesi. Da qui a quel giorno, quindi, di fatto si apre il periodo che dovrà portare alla sua successione: da prassi, non ci sono indiscrezioni o movimenti già prestabiliti su quello che potrebbe essere colui che prenderà il posto di monsignor Tardelli e la decisione arriverà direttamente a firma di Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Lanazione.it
