Il ventenne russo Ilia Savekin tesserato con il club spagnolo Baix Ebre Tortosa ha conquistato la Coppa Ciuffenna a Loro

Arezzo, 17 settembre 2025 – Il ventenne russo Ilia Savekin tesserato con il club spagnolo Baix Ebre Tortosa, ha confermato le sue qualità conquistando per distacco la Coppa Ciuffenna a Loro, classica per Elite e Under 23 ben organizzata dalla Lorese guidata da Luciano Gambini. L'edizione numero 84, addirittura 97 se si considera la Coppa Antica, ha visto al via 146 corridori, compresi diversi stranieri. La fuga decisiva ha visto protagonisti cinque atleti, poi nel corso dell'ultimo degli 11 giri sul tracciato Loro, bivio Casalini, Terranuova, Penna, Loro, l'attacco vincente di Savekin che ha preceduto di 45" l'ottimo Gialli, valdarnese di Levane, il britannico Harding, Cattani e di 48" De Laurentiis, mentre il gruppo regolato da Manenti è giunto a 2'03". 🔗 Leggi su Lanazione.it
