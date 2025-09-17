In questa notizia si parla di: treno - fantasma

Treno fantasma deragliato a Carnate. Il processo slitta su un binario morto

Odissea nel Salento: viaggio in treno tra disagi e stazioni "fantasma" per raggiungere Leuca

Una stazione "fantasma": "Ancona Stadio" inservibile: non ferma neanche un treno

Le 9 croci di Scalea Davanti a una galleria murata, il silenzio è rotto solo da un soffio gelido. Nove croci incise nella pietra: memoria di operai intrappolati, di bambini mai tornati… o segni di un treno fantasma che ancora passa nell'oscurità?

Il treno fantasma di Avellino; «C’è voglia di rinascita, una stazione così è inaccettabile. Il treno sia volano di sviluppo per Avellino e Borgo Ferrovia»; Stazione ferroviaria di Avella-Sperone, campana suona senza sosta ma non c'è nessun treno.

Maurizio Petracca a Borgo Ferrovia: «Il treno ad Avellino arriverà nel 2026» - Il condizionale è d’obbligo considerando i tanti rinvii pregressi, ma ad annunciare l’ultima ... Da ilmattino.it

Avellino, fioccano le firme per il treno: «Troppi centri sono isolati» - », lanciata da una rete di associazioni territoriali per chiedere alla Regione Campania la riattivazione immediata della ... Riporta ilmattino.it